الدفاع السورية: إسرائيل شنت غارات جوية على مواقع في محيط دير الزور وإصابة جنديين سوريين

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه "حوالي الساعة 23.50 من مساء اليوم الإثنين 2\10\2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور.

وأوضح المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على مواقع في سوريا، وتقول إنها تهدف إلى مواجهة ما تسميه تل أبيب "التموضع الإيراني" هناك، وهو ما تنفيه دمشق.

وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.