شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو إلى توحيد جهود إعادة الإعمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي أهمية وجود آلية وطنية موحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا.

وأعرب عن قلقه إزاء المبادرات الأحادية والمتنافسة من مختلف الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية، بشأن إعادة إعمار تلك المناطق.

تعميق الانقسامات القائمة

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان يوم الاثنين، إن باتيلي عبر عن قلقه بعد زيارته في 16 سبتمبر لمدينة درنة، الأكثر تضررًا من الفيضانات المميتة.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أن مثل هذه الجهود أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات القائمة، وعرقلة جهود إعادة الإعمار في البلاد، وتتعارض مع تضامن الشعب الليبي ووحدته الوطنية استجابة للكارثة.

وشدد البيان على أهمية وجود آلية وطنية موحدة للمضي قدمًا في إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة.

كما أثار البيان مخاوف الشعب الليبي بشأن التقديرات التعسفية للتكاليف ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي جرى الإعلان عنها دون شفافية.

تأجيل مؤتمر إعمار درنة

أعلنت اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة في ليبيا، تأجيل المؤتمر إلى الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل بدلًا من موعده المقرر في العاشر من أكتوبر الحاليّ.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي، أنها استجابت للمطالب المستحقة للبلديات والمجالس المحلية بالمدن والمناطق المتضررة، ولتواصل عدد من الشركات الراغبة والقادرة فنيًا للحضور والمشاركة في أعمال المؤتمر، بضرورة منحها الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بتأجيل موعد أعمال المؤتمر إلى يومي الأول والثاني من الشهر المقبل في مدينتي درنة وبنغازي.