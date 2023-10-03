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ضابط إسرائيلي يكشف سبب مهاجمة مبان تابعة للجيش السوري

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الضابط الإسرائيلي، خلال مقابلة، مع هيئة البث الرسمية "كان"، إن "الجيش الإسرائيلي حذر الجيش السوري وقام بعد ذلك بمهاجمة بنى تحتية تابعة له، حتى لا تشكل خطرا على إسرائيل".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يلحظ ظاهرة مشابهة للتموضع الإيراني على الحدود في لبنان، عند الجبهة السورية في هضبة الجولان"، مؤكدا العمل بالطرق كافة لمنع تحقيق ذلك التموضع، بحسب قوله.

وزارة الخارجية السورية - الخليج 365 عربي, 1920, 28.08.2023

28 أغسطس, 14:54 GMT

وأضاف أنه "يوجد محاولة لتموضع "حزب الله" وإيران، يحاولون الوصول إلى هنا والمراقبة ونقل معلومات وتخطيط عمليات ضد دولة إسرائيل في الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ"، متابعا: "مهمتنا هي العثور على هذه الجهات بالتعاون مع الجهات الاستخبارية، كل أمر يصلنا. نحاول العثور عليهم ونعمل بالطرق المختلفة حتى لا يبقوا هنا".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن "إسرائيل شنت غارات جوية على مواقع للقوات المسلحة السورية في محيط دير الزور شرقي البلاد، ما أدى إلى إصابة جنديين سوريين".
وأفاد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه "حوالي الساعة 23.50 من مساء الاثنين 2\10\2023، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور".
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - الخليج 365 عربي, 1920, 16.09.2023

16 سبتمبر, 21:04 GMT

وأوضح المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وتشن إسرائيل، منذ سنوات، غارات على مواقع في سوريا، وتقول إنها تهدف إلى مواجهة ما تسميه تل أبيب "التموضع الإيراني" هناك، وهو ما تنفيه دمشق.

وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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