شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تقدم دفعة جديدة من المساعدات إلى ليبيا لمواجهة تداعيات الأعاصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر، أن بلاده أرسلت المزيد من المساعدات إلى ليبيا كجزء من الإغاثة الدولية فى حالات الكوارث.

وأشار الوزير - في تصريحات اليوم الثلاثاء، بمناسبة نقل دفعة من إمدادات الإغاثة إلى ليبيا - إلى التزام النمسا بمساعدة الأشخاص الذين تضرروا بشدة من العواصف، لافتا إلى أنه بعد الانهيار المدمر لسدين في 11 سبتمبر الماضي في مدينة (درنة) شرقي ليبيا تقدم وزارة الداخلية النمساوية مزيدًا من الدعم للمتضررين كجزء من الإغاثة الدولية في حالات الكوارث، وذلك بالتعاون مع الصليب الأحمر، موضحا أن إمدادات الإغاثة وصلت إلى ليبيا على متن طائرة نقل، وشملت الخيم والأثاث وأغطية وأدوات نظافة.

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