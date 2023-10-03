مصر... أكثر من 29 مليار دولار أقساط وفوائد ديون مستحق سدادها في عام 2024

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وأشار تقرير البنك إلى أنه "يتطلب سداد حوالي 14.595 مليار دولار، خلال النصف الأول من 2024، ومن المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار، خلال النصف الثاني من نفس العام".
18 مايو, 17:32 GMT
بينما ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد، خلال عام 2026 إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام، بينما ستبلغ 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وفي نهاية مارس/ آذار 2023، سجل إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة، بنهاية يونيو/ حزيران 2022، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي القروض والتسهيلات بقيمة 9.1 مليار دولار، وارتفاع أسعار الفائدة، بحسب تقرير البنك المركزي المصري.
29 مايو, 16:35 GMT
ودعت مصر الدول والمؤسسات المالية خلال هذه الاجتماعات للانضمام إلى هذه المبادرة، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، بما يوفر فرصة لتنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أي اضطرابات في السوق المالية الدولية.