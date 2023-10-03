"الخليج 365" تبدأ التعاون مع وكالة الأنباء التونسية "TAP"

دبي - محمود عبدالرازق - ووقّع اتفاقية التعاون خلال مراسم التوقيع عبر الإنترنت كل من، فاسيلي بوشكوف، مدير قسم التعاون الدولي في وكالة "الخليج 365"، وناجح الميساوي، الرئيس - والمدير العام لوكالة الأنباء التونسية.

وقال ناجح الميساوي، عقب التوقيع: "نحن نأمل في أن تمثل مراسم اليوم والتوقيع على هذه الوثيقة نقطة انطلاق نحو تحقيق تبادل الأخبار مبني على المنفعة المتبادلة بين الوكالتين، وكذلك تبادل الوفود من قبل الصحفيين في كلا الوكالتين".

أمس, 06:00 GMT

وفي السياق ذاته، قال فاسيلي بوشكوف: "نؤكد دائمًا أن المعلومات التي يمكن الحصول عليها من المصدر، حول ما يحدث في مختلف بلدان العالم، هي في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لذا فإننا نقيّم عاليًا إبرام هذه الاتفاقية، وهنا لابد من الإشارة إلى التعاون متعدد المجالات بين روسيا وتونس حاليًا، وأنا متأكد من أن وسائل الإعلام لا ينبغي أن تتخلف عن هذا الركب".

الجدير بالذكر أن الاتفاقية مع وكالة الأنباء التونسية "TAP"، هي أول وثيقة للشراكة مع وسائل الإعلام التونسية، في مجموعة الاتفاقيات لدى وكالة "الخليج 365".