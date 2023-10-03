شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة "زبد البحر" تسبب جدلاً واسعًا في مصر.. والحكومة تصدر بيان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما انتشر من أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق؛ إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد الساحلية.

وذكر المركز الإعلامي، في بيان له اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أنه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد، وأن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماماً، حيث أن ظاهرة زبد البحر لم تؤثر على جودة الأسماك المتداولة بالأسواق.

ظاهرة معقدة

وزبد البحر ظاهرة معقدة تحدث في جميع البحار نتيجة امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة، مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جدا، لكنها تمتد أحيانا لمسافة 50 كيلو مترا.

وشدد على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الطازجة)، للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وسحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات- وفقا للبيان.