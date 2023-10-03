شكرا لقرائتكم خبر عن "مقاومة الاستيطان" توثق هدم عدد من المنازل والمنشآت بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدم 74 منزلًا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية، الشهر الماضي.

وأفادت الهيئة في تقريرها الشهري أن الاعتداءات تركزت في مدينتي سلفيت والخليل، حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 923 اعتداءً على الفلسطينيين، وتنوعت تلك الاعتداءات ما بين إطلاق نار وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار واقتحامات للقرى والبلدات الفلسطينية. لافتة النظر إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين اقتلعوا نحو 728 شجرة، وتركزت تلك.

كما كشفت الهيئة الفلسطينية عن شروع الاحتلال في دراسة 16 مخططًا استيطانيًا لإقامة 816 وحدة استيطانية، بالإضافة للمصادقة على مخططات لإقامة 684 وحدة استيطانية أخرى، لافتة النظر أن تلك المخططات تهدف للاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية.