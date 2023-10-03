شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح مطار أوبارى الدولى جنوبى ليبيا بعد توقف لأكثر من 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام ليبية، الثلاثاء، افتتاح مطار أوبارى الدولى بحضور عميد البلدية وعدد من المواطنين بعد توقف دام لأكثر من 4 سنوات، مشيرة إلى وصول أول رحلة جوية من مطار معيتيقة الدولى إلى مطار أوبارى بعد افتتاحه لتسيير الرحلات الجوية.

كان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبى قد أعلن انهيار 4 منازل فى مدينة أوبارى جنوب غرب ليبيا جراء سقوط أمطار غزيرة على المنطقة، دون وقوع أى خسائر بشرية.

وبحسب موقع الحرة، أكد الجهاز فى بيان أن "العمل متواصل لحصر الاضرار وتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين".

ومن جانبها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حدوث انقطاعات للتيار الكهربائى فى المنطقة، مع عمل فرقها على تقييم ومعالجة الأضرار التى لحقت بالشبكة الكهربائية فى منطقة أوبارى نتيجة التقلبات الجوية بالمنطقة الجنوبية.

والأحد، حذر المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى ليبيا من إمكانية هطول أمطار رعدية جنوب غرب البلاد، مشيرا إلى وجود "فرص لحدوث سيول وجريان ببعض الأودية".

وكان الاعصار دانيال قد ضرب شرق ليبيا ولا سيما درنة التى يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وتطل على البحر المتوسط.

وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال والتى تفاقمت بسبب انهيار سدى درنة إلى مقتل 3893 شخصا، وفقا لحصيلة غير نهائية للحكومة فى شرق البلاد.