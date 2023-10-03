برلماني عراقي يوضح حقيقة عودة تصدير نفط كردستان عبر تركيا خلال أيام

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وأوضح البرلماني العراقي: "أعتقد أن ما أدلى به وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، حول عودة عملية تصدير النفط الكردستاني ونفط كركوك، لا تخرج عن كونها تصريحات إعلامية"، مضيفا: "كانت هناك زيارة مفترضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، لكنها تأجلت عدة مرات، وهناك من يعتقد أن المشاكل سوف تحل من جذورها عقب تلك الزيارة".
10 مايو, 15:08 GMT
وأشار إلى أن خط الأنابيب الذي يمر عبر الأراضي التركية لا يقوم بتصدير نفط الإقليم فقط وإنما جزء من نفط كركوك، لافتا إلى أن الشركات النفطية العاملة في كردستان العراق تتمنى عودة الإنتاج والتصدير، لكن الأمر يحتاج لبعض الوقت.
جاء ذلك وفق ما أفاد به وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أمس الإثنين، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ"معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023"، في أبوظبي.
وقال بيرقدار إن "تركيا كانت منذ فترة طويلة طريقا موثوقا للنفط والغاز الطبيعي"، مشيرا إلى مرور مليوني برميل من النفط يوميا عبر مضائق تركيا حاليا.
أمس, 08:31 GMT
ويأتي إعلان تركيا عن جاهزية خط الأنابيب، الذي يسهم بنحو 0.5 في المئة من إمدادات النفط الخام العالمية، للتشغيل، بعدما أعلنت مسبقا تضرره من الزلزال المدمر، الذي شهدته المنطقة في فبراير/ شباط الماضي، فيما لا تزال هناك معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم".
وقدرت خسائر حكومة إقليم كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي.
وكانت تركيا قد أوقفت نقل نفط كردستان إلى ميناء جيهان في 25 مارس/ أذار الماضي، عقب قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.