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دبلوماسية أمريكية: نتطلع لتعزيز الشراكة الشاملة مع العراق

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القاهرة - سامية سيد - أعربت السفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، عن تطلع بلادها إلى تعزيز الشراكة الشاملة مع العراق.

 

وقالت الدبلوماسية الأمريكية ـ في رسالة تهنئة وجهتها لبغداد بمناسبة عيدها الوطني ـ "أتمنى لجميع العراقيين عيدا وطنيا سعيدا، وسنة قادمة مليئة بالسلام والازدهار".

 

وشددت رومانوسكي ـ في الرسالة التي أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ على مواصلة بلادها العمل مع العراق لتعزيز الروابط والأولويات المشتركة بين بغداد وواشنطن". 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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