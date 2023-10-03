شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسية أمريكية: نتطلع لتعزيز الشراكة الشاملة مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، عن تطلع بلادها إلى تعزيز الشراكة الشاملة مع العراق.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية ـ في رسالة تهنئة وجهتها لبغداد بمناسبة عيدها الوطني ـ "أتمنى لجميع العراقيين عيدا وطنيا سعيدا، وسنة قادمة مليئة بالسلام والازدهار".

وشددت رومانوسكي ـ في الرسالة التي أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ على مواصلة بلادها العمل مع العراق لتعزيز الروابط والأولويات المشتركة بين بغداد وواشنطن".