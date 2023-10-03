شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: ضبط أسلحة وملابس عسكرية بخمية بمدينة زحلة شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات اللبنانية ضبط كمية من الأسلحة الحربية والملابس العسكرية المخبأة في خيمة منصوبة بسهل مدينة زحلة شرق لبنان ويقطنها سوريين اثنين دخلا خلسة إلى لبنان.



وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان أن معلومات توافرت لديها حول وجود كمية كبيرة من الأسلحة المخبأة في سهل مدينة زحلة، وتحديداً في خيمة منصوبة على أرض لمواطن لبناني ويقطنها رجل وإمرأة سوريين.



وأوضحت المديرية أن دورية من مديريّة البقاع الإقليمية في أمن الدولة توجّهت إلى المكان المذكور وداهمت الخيمة وقامت بتفتيشها فعثرت على كمية من الأسلحة الحربية وأسلحة الصّيد، بالإضافة إلى ملابس عسكريّة وعدّة هواتف محمولة وكاميرات.



وأضافت أن الدورية ألقت القبض على السوريين بجرم حيازة أسلحة حربيّة وأسلحة صيد بطريقة غير شرعيّة، موضحة أنه تبيّن أيضا أنهما دخلا خلسةً إلى لبنان، فتمّ تسليمهما إلى الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقهما، مشيرة إلى أن العمل جار حاليا لإلقاء القبض على باقي المتورطين.