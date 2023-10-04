شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد جمعية المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت في الدوحة أمس، أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تحت شعار "معاً ملتزمون بالعمل"، بمشاركة وفود من 56 دولة، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والشركاء.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز سياسة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ويُعد فرصة مهمة لتبادل المقترحات والتوصيات الهادفة إلى رفع مستوى التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، وإشراك القطاع المدني في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي، وفي إيجاد الحلول المرجوة للدول الأعضاء.

الأمن الغذائي

في بداية الجلسة، اعتُمِد انتخاب دولة قطر رئيساً للجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وكل من: فلسطين، وبنغلاديش، وغامبيا نواباً للرئيس، وتونس مقرراً.