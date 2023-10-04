شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 للملتقى الدولي للتمر بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت بمدينة أرفود المغربية، فعاليات الدورة الـ 12 للملتقى الدولي للتمر، التي تنعقد تحت شعار "الجيل الأخضر.. آفاق جديدة لتنمية النخيل واستدامة الواحات"، بمشاركة عدد من الفاعلين الأساسيين في مجال زراعة النخيل المنتج للتمر من دول عدة.

ويتضمن الملتقى الذي يستمر 6 أيام، معرضاً يقدم للزائرين المهنيين، آخر التكنولوجيات والتقنيات المرتبطة بإنتاج التمور، واللوازم المستعملة في الزراعة والإنتاج والمكننة، والأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية، ومعدات الري والتخزين والتغليف.

مناطق الواحات

ويسلط الملتقى الضوء على أهمية هذه السلسلة في اقتصاد مناطق الواحات، وعلى الرهانات المرتبطة باستدامة هذه المجالات، وإمكانيات تنميتها، فضلا عن تبادل الخبرات بين المنتجين الأجانب بخصوص الإنتاج والتسويق الدولي.