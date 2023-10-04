شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الخليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب طفل فلسطيني أمس الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال، في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة طفل برصاصة في الرأس، تسببت في كسر بالجمجمة، خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في مدينة الخليل.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين من مدينة الخليل وطولكرم بينهم 9 أطفال، وأسير محرر.

منع المصلين من دخول الأقصى

وفي مدينة القدس المحتلة، شدد جيش الاحتلال من إجراءاته العسكرية على مداخل وأبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنع من هم دون 40 عامًا من دخول الأقصى، بالتزامن مع عرقلة وصول المصلين إلى باحات الأقصى، والاعتداء على عدد منهم بالضرب.

كما ارتفع عدد المصابين في قرية برقة إلى 17 إصابة بالاختناق، إثر المواجهات المندلعة بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال في القرية.

حالات اختناق في نابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء الثلاثاء، بحالات اختناق، خلال مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت قرية برقة شمال نابلس، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع، تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 9 فلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات برقة.