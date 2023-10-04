ارتفاع حصيلة وفيات حريق حفل زفاف في العراق إلى 119 شخصا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "شفق نيوز" عن الإدارة إن أكثر من 20 شخصًا توفوا بسبب الحروق في الأيام الأخيرة.

1 أكتوبر, 00:00 GMT

وتم دفن ثمانية أشخاص في منطقة الحمدانية، شرق مدينة الموصل، يوم الثلاثاء وفقًا للتقرير.

وقالت جمعية الهلال الأحمر العراقي الأسبوع الماضي إن أكثر من 450 شخصًا قد فارقوا الحياة أو أصيبوا نتيجة لحريق قاعة الزفاف.

وصرح مستشار وزير الداخلية العراقي هذا الأسبوع بأن لجنة تحقيق تم تشكيلها للتحقيق في ظروف الحريق قد استنتجت أن الكارثة كانت نتيجة لحادث.