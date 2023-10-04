شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين منع الاحتلال زيارة وزراء أوروبيين إلى الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية منع جيش الاحتلال 3 وزراء خارجية أوروبيين، من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) بالضفة الغربية المحتلة، بحجج وذرائع واهية، لا تمت للقانون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة بصلة.

ويتعلق الأمر بوزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية لكنهم مُنعوا من ذلك.

قرار تعسفي

ووصفت الوزارة في بيان، القرار الإسرائيلي بالتعسفي، وبأنه امتداد لتغوّل الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، ويندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة، وعمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج).

وأضاف البيان، أن جيش الاحتلال يعمل على بتدمير أي مقومات أو منشآت أو منازل للفلسطينيين في تلك المناطق، بهدف سرقة تلك الأراضي التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وتخصيصها لعمليات وتوسيع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.