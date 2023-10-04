شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات "منتدى الدوحة" تعزز سياسة الأمن الغذائي في دول "التعاون الإسلامي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، تعزيز سياسة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من خلال العديد من الجلسات والمناقشات التي هدفت إلى تحقيق الأهداف المشتركة.

واختتمت أعماله مساء الثلاثاء في الدوحة، بتنظيم وزارة البلدية القطرية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بمشاركة عدد من الخبراء والقادة والمعنيين من جميع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش الاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة برئاسة دولة قطر.

3 منتديات فرعية

وتضمن المنتدى الذي استمر3 أيام، العديد من الجلسات والمناقشات التي استهدفت تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال عقد 3 منتديات فرعية:

الأول، منتدى دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي لما تؤديه منظمات المجتمع المدني من دور كبير في خلق ثقافة مبنية على ترشيد الاستهلاك، بما يتناسب مع متطلبات الإنسان والبعد عن الهدر، والاستفادة من خبراتهم في هذا الجانب.

وتناول المنتدى الفرعي الثاني، التكنولوجيا الزراعية المتقدمة ودورها في تعزيز الأمن الغذائي المستدام وزيادة الإنتاجية، ومعرفة ما توصل إليه العلم من تقنيات تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني.

بينما تطرق المنتدى الفرعي الثالث إلى الصناعات الغذائية الإسلامية، وتعزيز الدخول إلى أسواق الغذاء في دول منظمة التعاون الإسلامي.

معًا ملتزمون بالعمل

وعُقدت أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تحت شعار "معًا ملتزمون بالعمل"، بمشاركة وفود من 56 دولة، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والشركاء.

وكان الاجتماع فرصة مهمة لتبادل المقترحات والتوصيات الهادفة إلى رفع مستوى التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، وإشراك القطاع المدني في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي، وفي إيجاد الحلول المرجوة للدول الأعضاء.

في بداية الجلسة، اعتُمد انتخاب دولة قطر رئيسًا للجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وكل من فلسطين وبنغلاديش وغامبيا، نوابًا للرئيس، وتونس مقررًا.