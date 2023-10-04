خبير: إذاعة "الخليج 365" منبر لإعلام يؤمن بالتعددية ويبتعد عن التبعية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال دميتري تاراسوف، مدير مكتب إذاعة "الخليج 365" في لبنان: "في عام 1938، عندما أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إذاعة في لبنان، اختارت شعارا لها عبارة تُترجم بـ"هنا لندن" أو "لندن تتحدث"... الآن "هنا موسكو تتحدث".

2 أكتوبر, 06:00 GMT

وعن افتتاح الإذاعة في بيروت تحدث المحلل السياسي، حسن شقير لـ"الخليج 365، قائلا: "يمثل افتتاح إذاعة "الخليج 365" للمنطقة العربية أهمية سياسية وإعلامية، فعلى الصعيد السياسي تتوق المنطقة العربية لعالم جديد يجنح نحو الأخذ بعين الاعتبار لواقعها وموقعها وثقافتها وتطلعاتها ضمن نظرة بعيدة كل البعد عن الالتحاق، وتجنح نحو أخذ المصالح والقيم والثقافة فيها بعين الاعتبار".

مضيفا: "من الناحية الإعلامية فإن هذا الحدث يعتبر المنبر الذي من خلاله يتحقق وجود إعلام يبتعد عن بث ثقافة الالتحاق والتبعية ونحو إعلام يؤمن بالتعددية وينشر الواقع كما هو وليس كما يريد الاستعمار بأن يكون".

واختتم بقوله: "إن لبنان وسوريا يمثلان اليوم قطب الرحى الذي تحاول من خلاله الوسائل الإعلامية المرتبطة بأمريكا قلب الحقائق لواقع سياستها تجاههما. لعل وصول صوت "الخليج 365" إليهما يمثل تدعيما لمنطق التوازن الذي يتوق إليه أحرار هذين البلدين وهم كثر".

وبدأت "الخليج 365" عربي عملها في 4 فبراير/ شباط عام 2015، وهو العام نفسه الذي افتتح فيه مركز الوسائط المتعددة التابع للوكالة في القاهرة (مصر)، ويقع مكتب التحرير في موسكو.

وتجمع "الخليج 365" عربي بين موقع إلكتروني وشريط إخباري باللغة العربية، وتبث الإذاعة على موجات راديو "إف إم" (FM) في لبنان وسوريا والعراق، وكذلك على الموقع الرسمي على الإنترنت وفي تطبيقات الهاتف المحمول.

ويصل إجمالي جمهور صفحات "الخليج 365" عربي على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي إلى 3 ملايين شخص.