شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على قرية زراعية بإقليم شبيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفّذ الجيش الصومالى، بالتعاون مع القوات المحلية بولاية جنوب الغرب، عمليات ملاحقة لفلول مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة فى قرى تابعة لمدينة "قريولى" بإقليم شبيلى السفلى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء، أن الجيش الصومالى استعاد السيطرة على قرية ” غاى ورو”، الزراعية، كما تم تدمير مرتكزات للإرهابيين في تلك المنطقة .

وأضافت أن القوات المسلحة الصومالية تواصل التعاون مع القوات المحلية بولاية جلمدج الإقليمية، في عمليات تصفية فلول مليشيات الشباب الإرهابية الذين يختبئون فى بعض القرى النائية هناك.. مشيرة إلى أن الجيش الصومالي بدأ ملاحقة الخلايا الإرهابية في منطقة ” شبيلو” بجنوب غرب محافظة مدج بوسط البلاد.