سلاح الجو التركي يستهدف موقعا عسكريا لقوات "قسد" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365"، نقلًا عن مصادر محلية: "إن طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي قصفت موقعًا عسكريًا لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مبنى "معمل القرميد" سابقًا، بعدة صواريخ بمحيط بلدة صفيا شمالي مدينة الحسكة".

وأضاف المراسل أن "الموقع العسكري التابع لـ"قسد" تعرض، ظهر اليوم الأربعاء، لعدة غارات متتالية على الأرجح"، موضحا أن "الغارة الثانية تلت الأولى بأقل من 10 دقائق، وذلك بعد تجمع مجموعة كبيرة من المسلحين بعد حدوث الانفجار الأول، وبعدها بقليل دوى انفجار ثالث، ما يرجح ارتفاع عدد القتلى والجرحى".

وأشارالمراسل إلى أن "الموقع المذكور، هو مبنى (معمل القرميد سابقا) تابع للحكومة السورية، إلا أن قوات "قسد" حولته إلى موقع عسكري يضم "كوادر من حزب العمال الكردستاني"، ممن يقودون ويشرفون على تدريب قوات "قسد".

ويأتي هذا الاستهداف، بعد عدة ساعات، من استهداف سيارة نوع "جيب" تابعة لقوات "قسد" بالقرب من جسر البيروتي على مدخل حي غويران في مدينة الحسكة، والذي أسفر عن مقتل شخصين يعتقد أنهما من قياديي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي.