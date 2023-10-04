شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. افتتاح فعاليات معرض البصرة الدولى للتجارة العامة بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح معرض البصرة الدولى للتجارة العامة أعماله، غدًا الخميس، بمشاركة أكثر من 140 شركة، من عشر دول عربية وأجنبية، من بينها مصر، فضلا عن الشركات المحلية، وذلك بميناء المعقل العراقى، على مدار عشرة أيام.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام للمعرض أسامة مجيد- في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الأربعاء، إن الدول المشاركة في المعرض وصلت إلى مدينة البصرة، وهي " الهند وباكستان ومصر وسوريا والأردن والجزائر والكويت ولبنان". وأضاف أن الافتتاح الرسمي أمام الجمهور سيكون في تمام الساعة الثالثة مساء يوم غد، مشيرا إلى أن أوقات العرض تبدأ من الثالثة مساءً حتى منتصف الليل.

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