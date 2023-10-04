الأردن توجه مذكرة احتجاج للسفارة الإسرائيلية في عمان ردا على اقتحامات الأقصى

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دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت الخارجية الأردنية، "توجيه مذكرة رسمية للسفارة الإسرائيلية في عمّان عبرت فيها عن احتجاجها على اقتحامات المتشددين والمستوطنين وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى".
وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال انتشرت في منطقتي باب الأسباط وباب حطة بالقدس القديمة، وأدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية عند باب القطانين أحد ابواب المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع تواجد العشرات منهم في المنطقة".
28 سبتمبر, 09:43 GMT
25 سبتمبر, 08:06 GMT
واتهم أبو ردينة، "السلطات الإسرائيلية، من خلال هذه السياسات، بمحاولة خلق وقائع جديدة في القدس الشرقية"، داعيا إياها أن "تعلم جيدًا أن القدس الشرقية بمقدساتها هي أرض فلسطينية عربية، وجميع محاولاتها ستفشل بتغيير طبيعة وتاريخ وهوية القدس".
وأعربت الوزارة، في بيان لها، عن قلقها إزاء التداعيات الخطيرة على حياة المواطنين الفلسطينيين في بلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية بسبب الاعتداءات والتدمير، الذي تقوم به القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين.