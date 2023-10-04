إسرائيل تغلق شوارع القدس تمهيدا لمسيرات المستوطنين

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة القدس، مساء اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الإسرائيلية سمحت بانطلاق مسيرات المستوطنين احتفالا بعيد العرش اليهودي، وهي المسيرة التي تنظمها بشكل سنوي جماعات دينية متطرفة في مدينة القدس، بشكل استفزازي للمواطنين الفلسطينيين.

أمس, 15:13 GMT

وأكدت الصحيفة إغلاق الشرطة الإسرائيلية لعدد من الشوارع الرئيسية في غرب مدينة القدس وجنوبها بهدف تسهيل مرور حركة المستوطنين، في وقت أعاقت حركة المواطنين الفلسطينية في مدينة القدس بشكل كامل، خاصة البلدة القديمة التي انتشر فيها المستوطنون، بشكل ملحوظ.

وتأتي حركة المستوطنين بالتزامن مع اقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين تجاوز 5000 آلاف مستوطن خلال الأسبوع الجاري وحده، حيث لفتت الصحيفة إلى تقرير صدر عن محافظة القدس يفيد بأن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى تجاوز الأربعين ألفا منذ مطلع العام الجاري.

وكان عشرات آلاف من المستوطنين قد شاركوا في أداء طقوس ما يسمى بـ"بركة الكهنة" في ساحة حائط البراق منذ ساعات الصباح الباكر، حيث قامت قوات الشرطة الإسرائيلية بإجبار المواطنين الفلسطينيين من أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم لتسهيل حركة المستوطنين في المدينة.

28 سبتمبر, 09:43 GMT

وعززت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، قبيل المسيرة الاستيطانية، في وقت طالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، "بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفتحه أمام اليهود والزوار من المستوطنين على مدار الساعة"، بحسب قوله.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، أن "وزير الأمن القومي قد بعث برسالة إلى أعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، من أقطاب اليمين المتطرف يزعم خلالها أن الشرطة الإسرائيلية غيّرت تعاملها مع المستوطنين الذين يزورون المسجد الأقصى".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "هذه الاستفزازات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنيها تشكل منهجًا خطيرًا هدفه تفجير الأوضاع، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا".

وياتي هذا في الوقت الذي أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "التصعيد الإسرائيلي على الشعب والأرض الفلسطينية"، معربة عن استنكارها لاستهداف المسجد الأقصى وزيادة أعداد المشاركين في الاقتحامات، ومحاولة فرض واقع جديد على المسجد، بحسب قولها.