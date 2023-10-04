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تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة شمال اللاذقية فى سوريا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطني السوري للزلازل أن محطاته سجلت هزة أرضية بلغت 4.2 درجة على مقياس ريختر شمال اللاذقية.


وذكر المركز - في بيان، اليوم /الأربعاء/، نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن مركز الهزة شمال اللاذقية، ويبعد عنها 49 كيلومترًا، وعلى عمق 17 كيلومترًا، وسجلتها محطات الرصد في الساعة الـ58ر10 صباحًا، حيث بلغت شدتها 4.2 على مقياس ريختر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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