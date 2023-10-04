رئيس هيئة شؤون الأسرى لـ "الخليج 365": اقتحام بن غفير سجن جلبوع تصعيد خطير لن يكون الأخير

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وأكد أن "هذا يعكس مستوى الانحطاط الذي وصلت إليه إسرائيل في ظل وجود شخصيات بحكومة نتنياهو أمثال بن غفير وسموترتيش، وما يحمله من حقد وكراهية لا حدود لها ضد الفلسطينيين".
ويرى فارس أن ما حصل في سجن جلبوع لن يكون الأخير، بل سيكون هناك أحداث أخرى متتالية من قبل الوزير العنصري ضد الأسرى، ما لم يكن هناك تدخلا يكبح جماح الوزير الفاشي.
وطالبت الوزارة، في بيان لها "المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة والصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تلك الاعتداءات ولجم فاشية بن غفير، غير المسبوقة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لضمان حقوق الأسرى وفي مقدمتها حقهم في الحرية"، بحسب قولها.
وختمت الوزارة بيانها، بالقول إنها "تواصل متابعاتها لما يتعرض له الأسرى على المستويات كافة الدولية والأممية، وتواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحماية حقوقهم".
14 مايو, 13:22 GMT
ونقلت وكالة "وفا"، عن نادي "الأسير"، بيانا صحفيا أوضح أن "هذه الأعداد هي الأكبر منذ أكثر من 20 عاما، وأن عدد الأوامر الصادرة بلغت 2646، حتى نهاية الشهر الماضي، بما في ذلك 269 أمرا صدرت، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي".
يذكر أنه في أغسطس الماضي، ذكر نادي "الأسير الفلسطيني"، أن "عدد المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، ارتفع إلى سبعة أسرى، بعدما انضم أسامة دقروق (21 عاما)، من مدينة سلفيت إلى الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على احتجازه الإداري في سجن "نفحة".