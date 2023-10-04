رئيس هيئة شؤون الأسرى لـ "الخليج 365": اقتحام بن غفير سجن جلبوع تصعيد خطير لن يكون الأخير

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن بن غفير بهذا الاقتحام لم يعد يثق ويعول على طاقم السجانين وضباطه، بل أراد أن يمارس وينسج بنفسه أحقاده وكراهيته وعنصريته بشكل مباشر ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأكد أن "هذا يعكس مستوى الانحطاط الذي وصلت إليه إسرائيل في ظل وجود شخصيات بحكومة نتنياهو أمثال بن غفير وسموترتيش، وما يحمله من حقد وكراهية لا حدود لها ضد الفلسطينيين".

ويرى فارس أن ما حصل في سجن جلبوع لن يكون الأخير، بل سيكون هناك أحداث أخرى متتالية من قبل الوزير العنصري ضد الأسرى، ما لم يكن هناك تدخلا يكبح جماح الوزير الفاشي.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات "اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير سجن "جلبوع"، الليلة الماضية، وإشرافه شخصيا على عمليات القمع والتنكيل والاستفزاز للمعتقلين والاعتداء عليهم".

وطالبت الوزارة، في بيان لها "المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة والصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تلك الاعتداءات ولجم فاشية بن غفير، غير المسبوقة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لضمان حقوق الأسرى وفي مقدمتها حقهم في الحرية"، بحسب قولها.

واعتبرت الوزارة ذلك "امتدادًا لسياسة ومواقف اليمين الفاشي الحاكم والضغوطات التي يمارسها لاعتماد المزيد من القرارات التنكيلية والتعسفية بحق الأسرى الأبطال، في محاولة إسرائيلية بائسة للنيل من صمودهم وإرادتهم وعزيمتهم لنيل الحرية، ولسحب حقوقهم المعترف بها دوليا"، بحسب قولها.

وختمت الوزارة بيانها، بالقول إنها "تواصل متابعاتها لما يتعرض له الأسرى على المستويات كافة الدولية والأممية، وتواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحماية حقوقهم".

14 مايو, 13:22 GMT

وكشف نادي "الأسير الفلسطيني"، أن "السلطات الإسرائيلية ما تزال توسع دائرة الاعتقال الإداري، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين، حتى نهاية الشهر الماضي، إلى 1319 معتقلا، من بينهم 20 طفلا و4 أسيرات".

ونقلت وكالة "وفا"، عن نادي "الأسير"، بيانا صحفيا أوضح أن "هذه الأعداد هي الأكبر منذ أكثر من 20 عاما، وأن عدد الأوامر الصادرة بلغت 2646، حتى نهاية الشهر الماضي، بما في ذلك 269 أمرا صدرت، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي".

ولفت البيان إلى أن "هذه الأوامر تتعلق في الغالب بالأسرى السابقين، الذين قضوا سنوات في سجون إسرائيل، بما في ذلك فترات اعتقال إداري، ويلاحظ أن السلطات الإسرائيلية بدأت في استهداف جيل جديد لم يسبق له أن تعرض للاعتقال".

يذكر أنه في أغسطس الماضي، ذكر نادي "الأسير الفلسطيني"، أن "عدد المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، ارتفع إلى سبعة أسرى، بعدما انضم أسامة دقروق (21 عاما)، من مدينة سلفيت إلى الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على احتجازه الإداري في سجن "نفحة".