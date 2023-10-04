حقوقي سوداني يؤكد لـ"الخليج 365" ضرورة توحيد "مبادرات" وقف الحرب للوصول إلى توافق وطني

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أمس, 15:19 GMT
دعم التحول الديمقراطي
وأوضح أنها لا تختلف كثيرا عن مبادرته قبل منتصف أبريل الماضي، وأيضا مبادرة "الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي ووقف الحرب"، برئاسة عائشة موسى، عضو مجلس السيادة سابقا.
ويشدد المفتي على ضرورة جلوس أصحاب المبادرات لتوحيدها في مبادرة واحدة، لأن عمل كل مبادرة منفردة لن تتمكن من تحقيق التوافق الوطني الذي لا يستقر أي حكم بدونه.
تكوين حكومة طوارئ
24 سبتمبر, 15:11 GMT
وأفاد مجلس السيادة، في بيان، أمس الثلاثاء، بأن "البرهان، اجتمع اليوم مع وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب، برئاسة الأستاذة عائشة موسى، عضو مجلس السيادة السابق، وقد تطرق اللقاء لرؤية الآلية حول استعادة المسار السلمي المدني الديمقراطي".
خارطة طريق
وأوضح أن "الخارطة تتضمن وقف الحرب وتشكيل حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والعمران وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور".
وأضاف المفتي أنه تم استعراض "جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدي إلى وقف الحرب وتشكيل سلطة انتقالية مؤقتة".
إعادة الإعمار
25 سبتمبر, 13:32 GMT
وأشار المفتي إلى أن "لقاء البرهان ستعقبه، لقاءات مع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية ولجان المقاومة للاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ أو قيام جبهة مدنية وطنية تسهم في وقف الحرب وتقود لتنظيم حوار سوداني سوداني بين كل القوى السياسية دون إقصاء".
المطالبة بوقف إطلاق النار
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلَفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.