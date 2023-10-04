سابقة على الأراضي السعودية.. وزير إسرائيلي يتحدث في مؤتمر دولي بالرياض

دبي - محمود عبدالرازق - وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تحدث كارعي باللغتين الإنجليزية والعربية، وشدد على الحاجة إلى خدمات اتصالات متقدمة، بما في ذلك الألياف الضوئية، التي من شأنها ربط آسيا وأوروبا عبر إسرائيل.

وشكر كارعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة المملكة العربية السعودية على جهودهم في إقامة علاقات بين البلدين، "في إطار رؤية السلام والربط بين الشرق والغرب".

ومساء أمس الأول (الاثنين)، وصل كارعي إلى الرياض على رأس وفد ضم رسمي رئيس اللجنة الاقتصادية بالكنيست (البرلمان) النائب "دافيد بيتان"، ومسؤولين آخرين بوزارة الاتصالات.

أمس, 07:05 GMT

و"كارعي" هو ثاني وزير إسرائيلي يزور السعودية خلال أقل من أسبوع، بعد زيارة أجراها الأسبوع الماضي وزير السياحة حاييم كاتس، إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ليصبح الأخير أول وزير إسرائيلي يزور السعودية بشكل رسمي.

وتقود واشنطن منذ أشهر مفاوضات بين السعودية وإسرائيل في محاولة للتوصل لاتفاق لتطبيع الاتفاقات بينهما.

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن المملكة تقترب من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ووصف ابن سلمان في حديث المحادثات الهادفة إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، بأنها: "تقترب أكثر كل يوم".

وشدد في مقابلته مع الشبكة الأمريكية على أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

27 سبتمبر, 20:57 GMT

ولفت ولي العهد السعودي إلى أنه لا علاقات مع إسرائيل حاليا وإدارة بايدن تبذل جهودا في هذا الشأن حالي.

وأواخر عام 2020، وقعت إسرائيل، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وتسعى إسرائيل لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.