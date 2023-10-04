سابقة على الأراضي السعودية.. وزير إسرائيلي يتحدث في مؤتمر دولي بالرياض

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وشكر كارعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة المملكة العربية السعودية على جهودهم في إقامة علاقات بين البلدين، "في إطار رؤية السلام والربط بين الشرق والغرب".
أمس, 07:05 GMT
وتقود واشنطن منذ أشهر مفاوضات بين السعودية وإسرائيل في محاولة للتوصل لاتفاق لتطبيع الاتفاقات بينهما.
وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن المملكة تقترب من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
ووصف ابن سلمان في حديث المحادثات الهادفة إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، بأنها: "تقترب أكثر كل يوم".
وشدد في مقابلته مع الشبكة الأمريكية على أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
27 سبتمبر, 20:57 GMT
ولفت ولي العهد السعودي إلى أنه لا علاقات مع إسرائيل حاليا وإدارة بايدن تبذل جهودا في هذا الشأن حالي.
وتسعى إسرائيل لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.