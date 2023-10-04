البرلمان المغربي يقر قانون شراء "عقوبة السجن"

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20 يناير, 14:03 GMT
وفي المقابل "يتخوف المعارضون للقانون من ألا يستفيد من ذلك القانون سوى من لديهم نفوذ وأموال، وقادرون على شراء أيام السجن هربا من العقاب"، حيث أوضحوا أن تمرير أو المصادقة على هذا القانون "سيشرعن شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون، مضيفين أن "القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله".
ولم يكتف نواب المعارضة بذلك، أو الرافضين لتمرير القانون بذلك، بل دعوا إلى ضرورة ضبط الغرامة، في وقت أكد وزير العدل المغربي أنه "لا توجد أي خلفية سياسية وراء تمرير هذا القانون، وأنه ليس مسألة أغلبية أو معارضة، بقدر ما في خدمة السجون ونزلائها".
6 مايو, 06:11 GMT
وتابع وزير العدل المغربي:
الغرامة مقيدة وتم تحديدها مع مراعاة وضعية الجميع، وينبغي النظر إلى مدى إيجابيتها بالنسبة للعدالة بالمغرب.
ويشار إلى أنه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، اقترح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في سابقة من نوعها، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات السجنية بالمال.
ويستثنى من هذه العقوبات البديلة، ما يتعلق بجرائم الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ، ثم الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والقتل، وكل الجرائم التي تؤثر على المجتمع.