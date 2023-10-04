بلدية تونس تعلن تعطل رفع النفايات بسبب الإضراب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "المصدر" عن بلدية تونس بيانا رسميا صادرا عنها قالت فيه إن العاملين لدى شركات خاصة للتخلص من النفايات، أضربوا عن العمل.

أمس, 20:55 GMT

يشار إلى أنه في يوليو/ تموز الماضي، أعلن رئيس الغرفة الجهوية للمخابز بولاية القصرين التونسية، عبد الله فريضي، تعليق الإضراب في قطاع المخابز بالقصرين، بعد وعود السلطات بتحقيق مطالب الغرفة.

من ناحية أخرى، صرح رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين مختار المنصري، لراديو "موزاييك" بأن السلطات وعدت بصرف مستحقات شهرين بذمة الدولة للمخابز في قادم الأيام، مع النظر في بقية المتخلدات في شهر يوليو/ تموز المقبل.

2 أكتوبر, 23:21 GMT

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بالقصرين، عبد الحميد علوي، تنفيذ الغرفة لإضراب أيام 5 و6 و7 يونيو/ حزيران الماضي، للمطالبة بسداد مستحقات المخابز من قبل وزارة التجارة.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد صرح في وقت سابق، خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة التونسية، بأن "فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال هي بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وسيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع بهدف التنكيل بالشعب".