الولايات المتحدة تنتهك المجال الجوي السوري 362 مرة في سبتمبر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في إحاطة: "يواصل طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يحلق في انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك وانتهاك المجال الجوي السوري. في سبتمبر/أيلول، تم تسجيل 362 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم بتاريخ 9 ديسمبر 2019، تتعلق بتحليقات طائرات مسيرة لم يتم التنسيق رحلاتها مع الجانب الروسي".

1 أكتوبر, 19:40 GMT

وأضاف أنه تم تسجيل 13 خرقا في منطقة التنف خلال الساعات الـ 24 الماضية لأربعة أزواج من مقاتلات "إف-16" وزوج من مقاتلات "رافال" وزوج من مقاتلات "تايفون" وطائرة مسيرة متعددة المهام للتحالف من طراز "MQ-1C".

بالإضافة إلى ذلك، سُجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية أربع عمليات إطلاق قذائف في منطقة خفض التصعيد بإدلب من "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا): في محافظة حلب – قذيفة واحدة، في محافظة إدلب – ثلاث قذائف. وأدى القصف إلى إصابة جنديين سوريين.