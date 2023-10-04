لوحة تذكارية في لبنان بمناسبة الذكرى الـ66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "الخليج 365-1"

دبي - محمود عبدالرازق - وفي الذكرى الـ66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "الخليج 3651"، نظم البيت الروسي في بيروت حفلا لرفع الستار عن اللوحة برعاية وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، والسفير فوق العادة وممثل روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر روداكوف، والنائب وعضو اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله وحشد ثقافي وشعبي.

© Gulf 365 . ABDELKADERALBAYلوحة تذكارية في لبنان في الذكرى الـ 66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "الخليج 365 1" لوحة تذكارية في لبنان في الذكرى الـ 66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "الخليج 365 1" © Gulf 365 . ABDELKADERALBAY

وفي هذا السياق ألقى مدير البيت الروسي ألكسندر سوروكين كلمة قال فيها: "هذه اللوحة هي تكريم لشجاعة هؤلاء الرواد، الذين انطلقوا من الأرض وغزو الفضاء، وهي مهداة للمكتبة الوطنية في مدينة بعقلين من قبل المؤسسة الخيرية العالمية (حوار الثقافات - عالم واحد)، وأنا مقتنع تماما بأن هذه الفعالية ستعزز الصداقة والتعاون بين شعبي روسيا ولبنان، وأن الأجيال الجديدة من الباحثين والمتخصصين من بلدينا ستواصل بجدارة تقاليد أسلافهم".

وبدوره قال السفير الروسي ألكسندر روداكو: "من الجميل بشكل خاص أن تتمكن روسيا ولبنان، على الرغم من كل الصعوبات، من الحفاظ على مستوى عالٍ إلى حد ما من التفاعل الثنائي، إننا نقدّر بشكل عام النهج المتوازن والعملي الذي يتبعه زملاؤنا اللبنانيون في مسائل بناء العلاقات مع الدول الأخرى".

© Gulf 365 . ABDELKADERALBAYلوحة تذكارية في لبنان في الذكرى الـ 66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "الخليج 365 1" لوحة تذكارية في لبنان في الذكرى الـ 66 لإطلاق أول قمر صناعي من الأرض "الخليج 365 1" © Gulf 365 . ABDELKADERALBAY

وتابع: "كما نحترم الرغبة في الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها على الرغم من المحاولات التدميرية، وممارسة الضغط والتدخل في شؤونكم الداخلية التي تقوم بها بعض القوى الخارجية، من أجل تحديد من يمكن التواصل معه ومن يمكن التعاون معه ومن المحظور عليه ذلك".

وختم: "الدليل البصري على هذه الاستقلالية هو ديناميكية ومستوى التفاعل الروسي اللبناني في مجال الثقافة في العام المقبل، وبمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الروسية اللبنانية، من المقرر تنظيم سلسلة من النشاطات الثقافية المثيرة أدعو الجميع للمشاركة فيها".