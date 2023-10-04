شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أسلحة وقذائف هاون في عمليات تفتيش أمنية بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، ضبط أسلحة وقذائف هاون خلال عمليات تفتيش في بغداد وبابل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان لقيادة الشرطة، جاء فيه أن "الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية تواصل جهودها الأمنية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة لضمان أمن وسلامة المواطنين من خلال تنفيذ عمليات التفتيش".

أسلحة مضبوطة

أشار البيان إلى تمكن الشرطة ضمن قواطع مسؤوليتها في مناطق: الإصلاح، المهندسين، السكلات، ببغداد، من ضبط: 9 بنادق مختلفة الأنواع، 9 مسدسات، 4 مخازن مسدس، 27 مخزن بندقية مختلفة الأنواع، 200 رصاصة، ومواد أخرى.

وأضافت، أنه "في ذات السياق بعملية أمنية أخرى، نفّذت قوة من اللواء السادس عشر الفرقة الرابعة بإسناد الجهد الاستخباري، عملية تفتيش في منطقة "صحراء الهوتة" بمحافظة بابل، أسفرت عن العثور على 10 قذائف هاون".