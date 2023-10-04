شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلًا للمعتمرين والزائرين..وزير الحج يفتتح مركز "تأشير" بالرباط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مركز خدمات التأشيرات السعودية "تأشير" بالعاصمة المغربية الرباط، الذي يهدف لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية من خلال استلام طلبات الحصول على تأشيرة دخول وتسجيل السمات الحيوية ومعالجة الطلب حتى إصدار التأشيرة.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 250 متقدم يوميًا، كما تعتزم الشركة افتتاح مراكز إضافية في المدن المغربية الأخرى تسهيلا لخدمة المزيد من المراجعين.

تسهيل رحلة المعتمرين والزائرين

أعرب وزير الحج والعمرة عن سعادته الغامرة لافتتاح مركز "تأشير" لخدمة الأشقاء في المغرب، مبيناً أن افتتاح المركز يعكس مدى تطوّر الخدمات المقدمة وتسخير التقنية في خدمة ضيوف الرحمن، وحرص وزارة الحج والعمرة على مواصلة الجهود الرامية إلى تسهيل رحلة المعتمر والزائر، وإتاحة أداء العمرة لجميع زوار السعودية حاملي مختلف أنواع التأشيرات، تماشيًا مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين على مضي منظومة السياحة في العمل مع كافة الشركاء لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وقدوم الزوار إلى السعودية، وإتاحة فرصة زيارة المشاعر المقدسة والوجهات السياحية وحضور الفعاليات والاستمتاع بمقومات السياحة في المملكة العربية السعودية.

وحضر الافتتاح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية أحمد التوفيق، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد .