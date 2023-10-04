شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى مصر يستقبل الوفد المشارك في "عام الإيسيسكو للشباب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة، اليوم، وفداً من مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة الثقافة، على هامش مشاركة الوفد في احتفالية "عام الإيسيسكو للشباب"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

واستعرض الوفد خلال الاستقبال استعداداته وأبرز الموضوعات والبرامج التي سيشارك بها في الاحتفالية التي تنظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، بحضور وزراء ومسؤولين ورؤساء هيئات ومنظمات دولية ورجال الأعمال والصناعة والشباب والخبراء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية والثقافية والتربوية من دول العالم الإسلامي.

مشاركة بالمحافل الدولية

نوه السفير نقلي خلال اللقاء، بأن مشاركة وفد كبير من المملكة ممثلا بمؤسسة محمد بن سلمان " مسك" واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في هذه الاحتفالية، يعكس ما توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ من اهتمام وعناية بأبنائها وبناتها بتمكينهم وتطوير قدراتهم من خلال تعزيز مشاركتهم في المحافل الدولية ومن ضمنها احتفالية " عام الإيسيسكو للشباب ".

وأعرب عن تمنياته للوفد بالتوفيق والنجاح خلال هذه الزيارة وأن يكونوا خير سفراء لوطنهم في هذا الحدث.