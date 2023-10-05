شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ضبط أسلحة وقذائف هاون واعتقال 4 إرهابيين بعدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، الأربعاء، ضبط أسلحة وقذائف هاون بعمليات تفتيش في بغداد وبابل.



وذكرت القيادة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن قطعات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية تمكنت من خلال تنفيذ عمليات التفتيش في مناطق (الإصلاح، المهندسين، السكلات) ببغداد، من ضبط 9 بنادق مختلفة الأنواع، و9 مسدسات، و4 مخازن مسدس، و27 مخزن بندقية مختلفة الأنواع، و200 إطلاقة، ومواد أخرى.



وأضافت أنه في ذات السياق وخلال عملية أمنية أخرى، نفّذت قوة من اللواء السادس عشر الفرقة الرابعة بإسناد الجهد الاستخباري، عملية تفتيش في منطقة (صحراء الهوتة) بمحافظة بابل، أسفرت عن العثور على 10 قنابر هاون.



وفي السياق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم، القبض على 4 إرهابيين في عمليات أمنية متفرقة في كركوك والسليمانية.



وذكر الجهاز - في بيان نقلته (واع) - أن قواته نفذت سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد وألقت القبض على 3 إرهابيين بواجبين منفصلين في محافظة كركوك، كما اعتقلت إرهابيًا في محافظة السليمانية ضمن عمليات التنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب في المحافظة.



وأكد الجهاز، مواصلة قواته في ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وتجفيف منابع الإرهاب ضمن عمليات استباقية مدروسة وصولاً إلى عراق آمن مستقر.