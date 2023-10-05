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السعودية تُدين الهجوم الإرهابى ضد قوات الدفاع والأمن فى النيجر

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال غرب تاباتول بمنطقة طاوا فى النيجر، والذي استهدف مجموعة من قوات الأمن، ونتج عنه خسائر فادحة في الأرواح وعدد من الجرحى من بين الجنود المكلفين بحماية البلاد.

وأكدت الوزارة -حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس)- وقوف المملكة مع النيجر، ورفضها التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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