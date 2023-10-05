شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُدين الهجوم الإرهابى ضد قوات الدفاع والأمن فى النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال غرب تاباتول بمنطقة طاوا فى النيجر، والذي استهدف مجموعة من قوات الأمن، ونتج عنه خسائر فادحة في الأرواح وعدد من الجرحى من بين الجنود المكلفين بحماية البلاد.

وأكدت الوزارة -حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس)- وقوف المملكة مع النيجر، ورفضها التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.

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