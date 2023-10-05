شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. 40 دولة في المعرض الدولي لصناعات الحبوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت بمدينة الدار البيضاء المغربية أمس الأربعاء، فعاليات الدورة التاسعة للمعرض الدولي لصناعات الحبوب "معرض الحبوب والمطاحن"، بمشاركة أكثر من 100 عارض من 40 بلدًا، وممثلي المنظمات الدولية المهنية.

ويهدف المعرض إلى توفير الفرص للمهنيين والفاعلين الرئيسيين في مجال إنتاج وصناعة الحبوب، والاطلاع على مستجدات الابتكارات ونتائج البحوث العلمية، وتبادل الأفكار المبتكرة، واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية.

ندوات وورش عمل

ويتضمن المعرض إقامة ندوات وورش عمل لمناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية للقطاع، وسبل تحقيق الأمن الغذائي في العالم، وضمان السلامة الغذائية وجودة المنتجات والممارسات الزراعية، وتطوير سلاسل التموين، وتعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي.