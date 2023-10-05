شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العمانى يبحث مع مبعوث أممى تطورات الأوضاع فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس جروندبرج.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن المقابلة تناولت تطورات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي شامل يخدم مصلحة الشعب اليمني الشقيق، وأمن واستقرار المنطقة.

ويذكر أن اليمن يشهد حرب أهلية منذ ما يقارب العقد، متبوع بنزاع مسلح بين القوات الحوثية والتحالف العربى منذ عام 2015.