شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والتشيك يبحثان التطورات السياسية والتعاون الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحاف، أن العراق والتشيك عقدا جولة مشاورات حول 5 ملفات.

وقال الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن العراق والتشيك عقدا جولة مشاورات سياسية برئاسة وكيلي وزارة خارجية البلدين في بغداد تناولت عدة موضـوعات وفي مقدمتها التطورات السياسية في العراق والاستقرار الأمني والتعاون الاقتصادي.

وأشار الصحاف إلى أن جولة المشاورات تناولت أيضا تشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في العراق لاسيما في مجالات الغاز والنفط، والمياه، والصحة، وأهمية رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية، ودور العراق في تعزيز استقرار المنطقة.