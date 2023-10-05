شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: السلام لن يتحقق إلا بدولة فلسطينية مستقلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت باكستان أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة الأراضي على حدود ما قبل عام 1967 وتكون عاصمتها القدس.

جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الخاصة للشؤون السياسية وإنهاء الاستعمار (الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الأربعاء، أنه منذ عام 1946 حصلت 80 مستعمرة سابقة على الاستقلال، بينما لا تزال هناك شعوب محرومة من حق تقرير المصير وأبرزها شعب فلسطين وجامو وكشمير.

3 وزراء خارجية أوروبيين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية منع جيش الاحتلال 3 وزراء خارجية أوروبيين، من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) بالضفة الغربية المحتلة، بحجج وذرائع واهية، لا تمت للقانون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة بصلة.

ويتعلق الأمر بوزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية لكنهم مُنعوا من ذلك.