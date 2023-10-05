القوات الروسية تشارك في مناورات مشتركة مع الجيش السوري للتدرب على الإنزال المظلي

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - الخليج 365 . وأظهرت لقطات عرضتها وزارة الدفاع للمناورات، عمليات إنزال مظلي جماعية للقوات الخاصة السورية ليلًا ونهارًا من على متن مروحيات روسية، و طائرات نقل من طراز "إليوشن-76".

24 أغسطس, 07:19 GMT

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التدريبات جرت بقيادة مدربين روس مع عسكريين من الفرقة 25 للقوات الخاصة في الجيش السوري، واستُخدمت خلال عمليات الإنزال المظلي طائرات نقل ومروحيات تابعة للقوات الجوية الروسية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تم تنفيذ أكثر من 1500 قفزة فوق صحاري محافظة إدلب وجبال اللاذقية، والبحر المتوسط خلال المناورات.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية بحسب البيان "خلال هذا التمرين، تدربت قوات سورية لأول مرة في تاريخ الجيش العربي السوري على عمليات إنزال مظلي جماعي من طائرة نقل من طراز إليوشن-76 تابعة للقوات الجوية الروسية، باستخدام مظلات 'أرباليت-2' وأجهزة رؤية ليلية من على ارتفاع 5 آلاف متر".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تدربت القوات الخاصة السورية في المرحلة النهائية للمناورات على السيطرة على مطار وهمي للعدو بعد عملية إنزال نفذتها من مروحيات "مي-8 إيه إم تي إس إتش" التابعة للقوات الجوية الروسية.