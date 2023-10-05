شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم مدينة "طولكرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، مخيم مدينة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة اقتحمت المخيم ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان المخيم وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.

وذكرت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات أخرى اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية "شوفة" جنوب طولكرم.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.