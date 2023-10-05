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استقالة المستشار الأقدم للرئيس العراقي دون إبداء أسباب

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "الحدث" عن حسن الجنابي، وزير الموارد المائية العراقي السابق، نسخة من استقالة العلياوي نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب الجنابي عن تقديره لعبد الله العلياوي، واصفا إياه بأنه "مؤرخ من الطراز الأول" وشخص محترم وصادق وحريص، مؤكدا أنه كان يمثل رئيس الجمهورية في اجتماعات مجلس الوزراء في حكومة العبادي.

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وأشاد الجنابي بنشر العلياوي كتابا توثيقيا مهمًا عن الحقبة التي عاصرها، يوثق فيه القرارات الحكومية وكواليسها خلال فترة حساسة.

وأضاف الجنابي أنه يعلم أن عبد الله العلياوي قاد بمفرده حملة رئيس الجمهورية الحالي للرئاسة، ونجح في ذلك على الرغم من الظروف والتحديات التي كانت موجودة.

وفي وقت سابق، وصل الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الجمعة الماضي، إلى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، شمالي البلاد، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز".
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وتقدم الرئيس العراقي بالتعازي في مطرانية مار بهنام وسارة في مدينة الحمدانية، في محافظة نينوى، إلى أسر ضحايا قاعة الأفراح في قضاء الحمدانية، التي وقعت الأسبوع الماضي.

يذكر أن حريقا هائلا قد وقع، مساء الثلاثاء 26 سبتمبر / أيلول الماضي، داخل قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات ما بين قتيل وجريح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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