الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على مركبة إسرائيلية وتحييد منفذي العملية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في أعقاب البلاغ الذي ورد عن تعرض مركبة إسرائيلية لإطلاق النار، قامت القوات بإغلاق طرقات في المنطقة ورصدت السيارة المشبوهة".

وأضاف البيان: "بادر الجنود للاشتباك مع المخربين وتمكنوا من تحييدهما".

ووفقا للبيان، "عثرت القوات الإسرائيلية داخل السيارة على سلاح من نوع M16 وأمشاط ذخيرة استخدمها المخربين"، حسب وصفهم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم عند الساعة الخامسة فجرا، وتمركزت في حارة البلاونة.

أمس, 20:23 GMT

وأوضحت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود إسرائيليين، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم.

يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد العنف في الضفة الغربية، إثر زيادة في المداهمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وزيادة في هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، فضلا عن موجة هجمات فلسطينية استهدفت إسرائيليين.