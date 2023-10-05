شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" فى سادس أيام عيد العرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، فى سادس أيام عيد العُرش اليهودى، بحماية شرطة الاحتلال.

وأعاقت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول.. وأقدم عشرات المستوطنين منذ الصباح على أداء طقوس تلمودية في سوق القطانين.

وأجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعتهم من العمل، وذلك من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين.