شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى "طولكرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد شابان فلسطينيان، اليوم الخميس، مُتأثرين بجروحهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى قرية شوفة، جنوب طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً).

وقال شهود عيان إن الشهيدين عطا وفارس استُشهدا خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية "شوفة"، وهما من مُخيم "طولكرم"، ويسكنان في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية مدعومة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم من جهة ضاحية ذنابة شرق المدينة، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوبهم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم تأخير الدوام المدرسي في مدارس المدينة وضواحيها حفاظا على أرواح الطلبة.