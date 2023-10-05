طائرات مسيرة تركية تقصف مواقع لـ "قسد" قرب قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "الخليج 365"، نقلًا عن مصادر محلية في مدينة الحسكة، أن طائرات مسيرة تركية نفذت عدة ضربات جوية على مواقع عسكرية وسيارات تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في منطقة الحمة والحمة المشيرفة التي تضم إحدى قواعد القيادة للاحتلال الأمريكي، مع وقوع خسائر بشرية في صفوفهم.

وتابعت المصادر أن الطائرات التركية جددت استهدافها لمواقع "قسد"، حيث قصفت بثلاثة ضربات مواقع قريبة من قاعدة "استراحة الوزير" التابعة للاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة الشمالي الغربي، واستهدفت طائرة تركية للمرة الثانية خلال نحو ساعتين، سيارة عند نقطة الانشاءات قرب المشيرفة على طريق الدرباسية القديم في ريف الحسكة.

وقصفت طائرة تركية المنطقة الصناعية "رحبة عسكرية" عند مفرق الدرباسية - تل تمر- الحسكة شمال غربي الحسكة، القريبة من قاعدة السد التابعة للاحتلال الأمريكي أيضًا، كما استهدفت منشأة لـ"قسد" بالقرب في منطقة مشيرفة على طريق الدرباسية القديم، ما أدى إلى احتراق صهريج مازوت وإصابة 3 عمال.

2 أكتوبر, 05:42 GMT

ويأتي هذا التصعيد العسكري في عمليات القصف بعد ساعات من التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية التركي، حيث صرح أمس: "من الآن فصاعدا البنى التحتية ومنشآت الطاقة كافة التابعة لتنظيم (بي كي كي) الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية".

ويوم أمس الأربعاء، قصفت طائرة مسيرة تركية موقعا عسكريا في معمل القرميد في محيط بلدة صفيا في ريف مدينة الحسكة الشمالي، على طريق عام الحسكة - القامشلي، الذي تتخذه "كوادر حزب العمال الكردستاني" ثكنة عسكرية لها، بالتوازي مع ذلك، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف، مع معلومات مؤكدة عن وجود قتلى وجرحى.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مقربة من قوات "قسد" لـ "الخليج 365"، مقتل اثنين من المسؤولين في الاستخبارات التابعة لقوات "قسد" بينهما المدعو (نابو كله خيري) وهو من الجنسية التركية، الثلاثاء الماضي، بتفجير استهدف سيارتهما في حي غويران قرب جسر البيروتي في مدينة الحسكة، والذي تبنته الاستخبارات التركية في بيان رسمي.