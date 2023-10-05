طائرات مسيرة تركية تقصف مواقع لـ "قسد" قرب قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا... فيديو

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وتابعت المصادر أن الطائرات التركية جددت استهدافها لمواقع "قسد"، حيث قصفت بثلاثة ضربات مواقع قريبة من قاعدة "استراحة الوزير" التابعة للاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة الشمالي الغربي، واستهدفت طائرة تركية للمرة الثانية خلال نحو ساعتين، سيارة عند نقطة الانشاءات قرب المشيرفة على طريق الدرباسية القديم في ريف الحسكة.
2 أكتوبر, 05:42 GMT
ويأتي هذا التصعيد العسكري في عمليات القصف بعد ساعات من التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية التركي، حيث صرح أمس: "من الآن فصاعدا البنى التحتية ومنشآت الطاقة كافة التابعة لتنظيم (بي كي كي) الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية".
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مقربة من قوات "قسد" لـ "الخليج 365"، مقتل اثنين من المسؤولين في الاستخبارات التابعة لقوات "قسد" بينهما المدعو (نابو كله خيري) وهو من الجنسية التركية، الثلاثاء الماضي، بتفجير استهدف سيارتهما في حي غويران قرب جسر البيروتي في مدينة الحسكة، والذي تبنته الاستخبارات التركية في بيان رسمي.