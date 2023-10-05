شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ المغرب على اختياره مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المغرب على اختياره مع إسبانيا والبرتغال، لاستضافة نهائيات ‎كأس العالم فى كرة القدم 2030.

وقال أبو الغيط - فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "إكس- تويتر سابقا" اليوم الخميس، "الاختيار يسعد كل عربى ويضيف لمكانة العرب عالمياً، بعد نجاح ‎قطر المشهود في استضافة المونديال الماضى.. تحية للمغرب قيادة وشعباً".

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