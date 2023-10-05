وزير الري الأردني: ما زلنا نواجه ظروفا مائية حرجة

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جاءت تصريحات أبو السعود، خلال لقاء جمعه بالسفيرة الأمريكية في الأردن، يائل لمبرت، حيث ناقشا تقدم العمل في عدد من المشاريع التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
13 يناير 2022, 22:14 GMT
وتركزت المناقشة بشكل خاص على مشاريع خفض الفاقد المائي والمشاريع الاستراتيجية المخطط لتنفيذها في المرحلة المقبلة، لتحسين إمدادات المياه في جميع مناطق المملكة.
26 يوليو 2022, 14:43 GMT
وأوضح الوزير أن من بين المشاريع التي تتعاون فيها الولايات المتحدة مع بلاده مشروع الناقل الوطني ومشروع خفض الفاقد (NRW)، والتي سيكون لها أكبر تأثير في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
من جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية يائل لمبرت، عن سعادتها الكبيرة بالتعاون البنّاء والمُجدي بين الجانبين، مؤكدة دعمها الكامل لتسريع تنفيذ المشاريع المائية الاستراتيجية التي ستسهم في تطوير الواقع المائي وتحسين خدمات الصرف الصحي.